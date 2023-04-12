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Son dakika haberi Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da ikinci oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup finali rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 57-85 mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamladı

Giriş: 12.04.2023 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da ikinci oldu
HABERTURK.COM

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.

Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan LDLC ASVEL, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçen Fransız ekibi, müsabakadan 85-57 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira da maçı salonda takip etti.

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