Galatasaray, Mathias Ross'un kiralandığını açıkladı

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Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.