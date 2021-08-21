Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor´un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.