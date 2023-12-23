Son dakika haberi Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
Giriş: 23.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:25
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.