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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz

        Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:25
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        Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirildi.

        Yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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        #Fırat Kalkanı
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        #MSB
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