Son dakika haberi Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TIKANMIŞ DURUMDA"

Öte yandan Bakan Fidan yaptığı açıklamada "Kahire'deki İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri tıkanmış durumda, ilerleme için taraflar yeni bir formül bulmak zorunda" ifadelerini kullandı