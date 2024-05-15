Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Fidan ayrıca Gazze'de ateşkesin mümkün olan en kısa sürede ilan edilmesi gerektiğini bildirirken, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılmasının öneminin altını çizdi.