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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:03
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Fidan ayrıca Gazze'de ateşkesin mümkün olan en kısa sürede ilan edilmesi gerektiğini bildirirken, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılmasının öneminin altını çizdi.

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