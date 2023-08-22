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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçeli Gustavo Henrique Valladolid'e transfer oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçeli Gustavo Henrique Valladolid'e transfer oldu

        Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:41
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        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
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        Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        23 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 1.4 milyon euroya kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıktı.

        30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu bu maçlarda 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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