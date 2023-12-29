Son dakika haberi TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama

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Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü"

DURSUN ÖZBEK VE ALİ KOÇ OTELDEN AYRILDI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından da Süper Kupa'nın ileri bir tarihe erterlendiği ortak bir yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantının yapıldığı otelden basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı.