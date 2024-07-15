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Fenerbahçe, daha önce Ajax ve Galatasaray'ın da istediği; Beşiktaş'ın ise fiyat sorduğu Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı; transferi resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

ALANYASPOR DA AÇIKLAMA YAPTI Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

OĞUZ AYDIN KİMDİR? DOĞUM TARİHİ: 27 Ekim 2000 YAŞ: 23 DOĞUM YERİ: Den Haag UYRUK: Türkiye BOY: 1.83 MEVKİ: Sağ kanat AYAK: Sağ OYNADIĞI KULÜPLER: AZ, Bucaspor, Karacabey Belediyespor, Alanyaspor PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ 3. LİG - 94 maç 17 gol 7 asist SÜPER LİG - 83 maç 20 gol 8 asist