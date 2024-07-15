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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

        Ve Oğuz Aydın, resmen Fenerbahçe'de! Geçen sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan milli futbolcu, sarı-lacivertli kulübe transfer oluyor. Fenerbahçe, transfer için Alanyaspor'la prensip anlaşmasının sağlandığını; Oğuz Aydın'ın da İstanbul'a geleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 22:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:00
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        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
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        Fenerbahçe, daha önce Ajax ve Galatasaray'ın da istediği; Beşiktaş'ın ise fiyat sorduğu Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı; transferi resmen açıkladı.

        Sarı-lacivertliler, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

        23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

        ALANYASPOR DA AÇIKLAMA YAPTI

        Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        OĞUZ AYDIN KİMDİR?

        DOĞUM TARİHİ: 27 Ekim 2000

        YAŞ: 23

        DOĞUM YERİ: Den Haag

        UYRUK: Türkiye

        BOY: 1.83

        MEVKİ: Sağ kanat

        AYAK: Sağ

        OYNADIĞI KULÜPLER: AZ, Bucaspor, Karacabey Belediyespor, Alanyaspor

        PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

        3. LİG - 94 maç 17 gol 7 asist

        SÜPER LİG - 83 maç 20 gol 8 asist

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