Fenerbahçe set vermedi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Loda, Planinsec (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Carneiro, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Vargas (Gizem Orge, Lazareva, Buse Ünal)

Setler: 19-25, 23-25, 13-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24)

Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.