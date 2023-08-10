Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi... Fenerbahçe Fred transferi için Manchester United ile anlaştı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Fred transferi için Manchester United ile anlaştı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ismi Galatasaray'la da anılan Fred için Manchester United'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin, son detayların da görüşülmesinin ardından Brezilyalı orta sahanın transferini resmen açıklaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yeniden hareketlilik yaşanıyor.

        • 2

          Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Fred bombasını patlatmak üzere...

        • 3

          Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

        • 4

          Yapılan görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

        • 5

          Taraflar arasında detayların görüşüldüğü öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi resmen açıklayabileceği belirtildi.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

        • 7

          Fred'in ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'la da anılıyordu.

        • 8
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Kadıköy'de ilk düdük geldi!
        Kadıköy'de ilk düdük geldi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Habertürk Anasayfa