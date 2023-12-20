Son dakika haberi Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş derbide yok!
Fenerbahçe'de 90+9. dakikada Fred, 90+10'da ise Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.
Giriş: 20.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:29
SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?
Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.