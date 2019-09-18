18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi. Ayrıca aşkın rezerv faizi (IOER) ve gecelik ters repo faizleri de 30 baz puan indirilerek sırasıyla 1.8 ve 1.7 puana çekildi.
Faizler piyasanın beklediği üzere 25 baz puan indirilmesine rağmen FOMC kararı oy birliğiyle vermedi, 3 Fed üyesi indirime karşı çıktı.
Dolar/TL ise anlamlı bir hareket yaşamadı. 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığı piyasada dolar kuru indirim öncesi 5.66'lı seviyelerden 5.69'a hafif yukarı yönlü bir ivme yaşadı. ABD borsaları ve altın düşerken tahviller yükseldi.
Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor ancak ilk projeksiyonlar yetkililerin daha fazla genişlemeden yana görüş ayrılığı yaşadığını gösteriyor.
Piyasada bir süredir yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.
Fed, ABD ekonomisinin uzun vadeli büyüme beklentisini 1.9'da tutmaya devam etti. Ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirten Fed, iş gücü piyasası ve ücret artışlarının sağlam olduğunu vurgulayarak enflasyonun da % 2 hedefinin altında kaldığına dikkat çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!