Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi. Ayrıca aşkın rezerv faizi (IOER) ve gecelik ters repo faizleri de 30 baz puan indirilerek sırasıyla 1.8 ve 1.7 puana çekildi.

Faizler piyasanın beklediği üzere 25 baz puan indirilmesine rağmen FOMC kararı oy birliğiyle vermedi, 3 Fed üyesi indirime karşı çıktı.

Dolar/TL ise anlamlı bir hareket yaşamadı. 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığı piyasada dolar kuru indirim öncesi 5.66'lı seviyelerden 5.69'a hafif yukarı yönlü bir ivme yaşadı. ABD borsaları ve altın düşerken tahviller yükseldi.

Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor ancak ilk projeksiyonlar yetkililerin daha fazla genişlemeden yana görüş ayrılığı yaşadığını gösteriyor.

Piyasada bir süredir yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.

Fed, ABD ekonomisinin uzun vadeli büyüme beklentisini 1.9'da tutmaya devam etti. Ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirten Fed, iş gücü piyasası ve ücret artışlarının sağlam olduğunu vurgulayarak enflasyonun da % 2 hedefinin altında kaldığına dikkat çekti.