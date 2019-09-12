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Faiz liginde İran'ın altında kaldık ama hala 8. sıradayız

Merkez Bankası, temmuz ayındaki 425 baz puanlık indiriminin ardından bugün de 325 baz puanlık indirime gitti. Böylece yüzde 16.5'lik politika faiziyle Türkiye, 'faiz liginde' 2 sıra geriledi. Son indirimlere rağmen Türkiye hala politika faizinin Ukrayna ve Sierra Leone'yle birlikte en yüksek olduğu 8. ülke konumunda....Selim Karahan'ın haberi

12.09.2019 - 15:24 | Güncelleme: HABERTURK.COMPara
FAİZ LİGİ

Temmuz ayında politika faizini yüzde 24'tenb 19.75'e düşüren Merkez Bankası'nın bugün alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) bugün de beklentilerin 50 baz puan yukarısında bir şekilde haftalık repo faizini 325 baz puan indirdi. Böylece politika faiz oranı yüzde 16.50'ye geriledi. 

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra iki PPK toplantısında da yüksek oranlı faiz indirim kararı çıktı. Politika faizi son 2 ayda 750 baz puan geriledi. Bu gerilemeye rağmen Türkiye hala dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer alıyor. 

BİR SIRA DÜŞTÜK

Bugünkü indirimin ardından Türkiye 'faiz liginde' İran'ın altına düşerek Sierra Leone ve Ukrayna'yla 8. sırayı paylaştı.  Faiz liginin ilk sırasında ekonomik krizle boğuşan Arjantin bulunuyor. Arjantin yüzde 85.99'la açık ara dünyanın en yüksek faizine sahip ülkesi. Bir başka krizdeki ülke Zimbabve de temmuz ayında enflasyonun yüzde 500'e ulaşmasıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Ülkenin üçte biri yaşanan kriz nedeniyle şu anda günde bir öğün yemek bile bulamıyor. 

DÖRT ÜLKENİN FAİZİ NEGATİF

Üçüncü sırada ise yüzde 27.87'lik politika faiziyle sadece ekonomik değil siyasi bir kriz de yaşayan Venezuela geliyor. Faiz liginde üst sıralarda bunlar yaşanırken altlarda ise bambaşka bir hikayeyle karşılaşılıyor. Euro Bölgesi ülkelerinde 0(sıfır) faiz uygulanırken, Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre'de negatif faiz uygulanıyor. İsviçre yüzde -0.75 ile dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi. 

İşte ülkeler ve politika faiz oranları(%):

Arjantin85.99
Zimbabve50
Venezuela27.87
Haiti27
Yemen27
Surinam25
İran18
Sierra Leone16.5
Türkiye16.5
Ukrayna16.5
Gana16
Özbekistan16
Angola15.5
Sudan15.3
Mısır14.25
Malavi13.5
Nijerya13.5
Pakistan13.25
Tacikistan13.25
Mozambik12.75
Seyşeller12.66
Gambiya12.5
Gine12.5
Liberya12.4
Moğolistan11
Zambiya10.25
Lübnan10
Myanmar10
Uganda10
Beyaz Rusya9.5
Madagaskar9.5
Kazakistan9.25
Kongo9
Kenya9
Sao Tome Ve Principe9
Ekvator8.74
Azerbaycan8.25
Meksika8
Tunus7.75
Moldova7.5
Bhutan7.04
Barbados7
Etiyopya7
Gürcistan7
Maldivler7
Rusya7
Sri Lanka7
Tanzanya7
Lesotho6.5
Moritanya6.5
Namibya6.5
Güney Afrika6.5
Svaziland6.5
Vietnam6.25
Bangladeş6
Brezilya6
Nepal6
Honduras5.75
Ermenistan5.5
Brunei5.5
Burundi5.5
Yeşil Burun5.5
Endonezya5.5
Papua Yeni Gine5.5
Hindistan5.4
Guyana5
Ruanda5
Trinidad Ve Tobago5
Botswana4.75
Katar4.75
Benin4.5
Burkina Faso4.5
Dominik Cumhuriyeti4.5
Gine Bissau4.5
Fildişi Sahili4.5
Ürdün4.5
Mali4.5
Nijer4.5
Senegal4.5
Togo4.5
El Salvador4.31
Çin4.25
Kolombiya4.25
Kırgızistan4.25
Paraguay4.25
Filipinler4.25
Bahama4
Kosta Rika4
Irak4
Laos4
Cezayir3.75
Kamerun3.5
Orta Afrika Cumhuriyeti3.5
Çad3.5
Ekvator Ginesi3.5
Gabon3.5
İzlanda3.5
Kongo Cumhuriyeti3.5
Bosna-Hersek3.35
Mauritius3.35
Bolivya3.04
Kuveyt3
Libya3
Malezya3
Guatemala2.75
Suudi Arabistan2.75
Umman2.64
Bahreyn2.5
Hırvatistan2.5
Hong-Kong2.5
Makao2.5
Peru2.5
Romanya2.5
Sırbistan2.5
Birleşik Arap Emirlikleri2.5
Küba2.25
Makedonya2.25
Fas2.25
Amerika Birleşik Devletleri2.25
Belize2
Sili2
Çek Cumhuriyeti2
Kanada1.75
Singapur1.74
Polonya1.5
Güney Kore1.5
Tayland1.5
Kamboçya1.46
Tayvan1.38
Norveç1.25
Komorlar1.13
Arnavutluk1
Avustralya1
Yeni Zelanda1
Macaristan0.9
İngiltere0.75
Fiji0.5
Jamaika0.5
Israil0.25
Yeni Kaledonya0.25
Avusturya0
Belçika0
Bulgaristan0
Kıbrıs0
Estonya0
Euro Bölgesi0
Finlandiya0
Fransa0
Almanya0
Yunanistan0
İrlanda0
İtalya0
Letonya0
Litvanya0
Lüksemburg0
Malta0
Hollanda0
Portekiz0
Slovakya0
Slovenya0
İspanya0
Japonya-0.1
İsveç-0.25
Danimarka-0.65
İsviçre-0.75
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