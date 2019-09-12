12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Temmuz ayında politika faizini yüzde 24'tenb 19.75'e düşüren Merkez Bankası'nın bugün alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) bugün de beklentilerin 50 baz puan yukarısında bir şekilde haftalık repo faizini 325 baz puan indirdi. Böylece politika faiz oranı yüzde 16.50'ye geriledi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra iki PPK toplantısında da yüksek oranlı faiz indirim kararı çıktı. Politika faizi son 2 ayda 750 baz puan geriledi. Bu gerilemeye rağmen Türkiye hala dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer alıyor.
BİR SIRA DÜŞTÜK
Bugünkü indirimin ardından Türkiye 'faiz liginde' İran'ın altına düşerek Sierra Leone ve Ukrayna'yla 8. sırayı paylaştı. Faiz liginin ilk sırasında ekonomik krizle boğuşan Arjantin bulunuyor. Arjantin yüzde 85.99'la açık ara dünyanın en yüksek faizine sahip ülkesi. Bir başka krizdeki ülke Zimbabve de temmuz ayında enflasyonun yüzde 500'e ulaşmasıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Ülkenin üçte biri yaşanan kriz nedeniyle şu anda günde bir öğün yemek bile bulamıyor.
DÖRT ÜLKENİN FAİZİ NEGATİF
Üçüncü sırada ise yüzde 27.87'lik politika faiziyle sadece ekonomik değil siyasi bir kriz de yaşayan Venezuela geliyor. Faiz liginde üst sıralarda bunlar yaşanırken altlarda ise bambaşka bir hikayeyle karşılaşılıyor. Euro Bölgesi ülkelerinde 0(sıfır) faiz uygulanırken, Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre'de negatif faiz uygulanıyor. İsviçre yüzde -0.75 ile dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi.
İşte ülkeler ve politika faiz oranları(%):
|Arjantin
|85.99
|Zimbabve
|50
|Venezuela
|27.87
|Haiti
|27
|Yemen
|27
|Surinam
|25
|İran
|18
|Sierra Leone
|16.5
|Türkiye
|16.5
|Ukrayna
|16.5
|Gana
|16
|Özbekistan
|16
|Angola
|15.5
|Sudan
|15.3
|Mısır
|14.25
|Malavi
|13.5
|Nijerya
|13.5
|Pakistan
|13.25
|Tacikistan
|13.25
|Mozambik
|12.75
|Seyşeller
|12.66
|Gambiya
|12.5
|Gine
|12.5
|Liberya
|12.4
|Moğolistan
|11
|Zambiya
|10.25
|Lübnan
|10
|Myanmar
|10
|Uganda
|10
|Beyaz Rusya
|9.5
|Madagaskar
|9.5
|Kazakistan
|9.25
|Kongo
|9
|Kenya
|9
|Sao Tome Ve Principe
|9
|Ekvator
|8.74
|Azerbaycan
|8.25
|Meksika
|8
|Tunus
|7.75
|Moldova
|7.5
|Bhutan
|7.04
|Barbados
|7
|Etiyopya
|7
|Gürcistan
|7
|Maldivler
|7
|Rusya
|7
|Sri Lanka
|7
|Tanzanya
|7
|Lesotho
|6.5
|Moritanya
|6.5
|Namibya
|6.5
|Güney Afrika
|6.5
|Svaziland
|6.5
|Vietnam
|6.25
|Bangladeş
|6
|Brezilya
|6
|Nepal
|6
|Honduras
|5.75
|Ermenistan
|5.5
|Brunei
|5.5
|Burundi
|5.5
|Yeşil Burun
|5.5
|Endonezya
|5.5
|Papua Yeni Gine
|5.5
|Hindistan
|5.4
|Guyana
|5
|Ruanda
|5
|Trinidad Ve Tobago
|5
|Botswana
|4.75
|Katar
|4.75
|Benin
|4.5
|Burkina Faso
|4.5
|Dominik Cumhuriyeti
|4.5
|Gine Bissau
|4.5
|Fildişi Sahili
|4.5
|Ürdün
|4.5
|Mali
|4.5
|Nijer
|4.5
|Senegal
|4.5
|Togo
|4.5
|El Salvador
|4.31
|Çin
|4.25
|Kolombiya
|4.25
|Kırgızistan
|4.25
|Paraguay
|4.25
|Filipinler
|4.25
|Bahama
|4
|Kosta Rika
|4
|Irak
|4
|Laos
|4
|Cezayir
|3.75
|Kamerun
|3.5
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|3.5
|Çad
|3.5
|Ekvator Ginesi
|3.5
|Gabon
|3.5
|İzlanda
|3.5
|Kongo Cumhuriyeti
|3.5
|Bosna-Hersek
|3.35
|Mauritius
|3.35
|Bolivya
|3.04
|Kuveyt
|3
|Libya
|3
|Malezya
|3
|Guatemala
|2.75
|Suudi Arabistan
|2.75
|Umman
|2.64
|Bahreyn
|2.5
|Hırvatistan
|2.5
|Hong-Kong
|2.5
|Makao
|2.5
|Peru
|2.5
|Romanya
|2.5
|Sırbistan
|2.5
|Birleşik Arap Emirlikleri
|2.5
|Küba
|2.25
|Makedonya
|2.25
|Fas
|2.25
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.25
|Belize
|2
|Sili
|2
|Çek Cumhuriyeti
|2
|Kanada
|1.75
|Singapur
|1.74
|Polonya
|1.5
|Güney Kore
|1.5
|Tayland
|1.5
|Kamboçya
|1.46
|Tayvan
|1.38
|Norveç
|1.25
|Komorlar
|1.13
|Arnavutluk
|1
|Avustralya
|1
|Yeni Zelanda
|1
|Macaristan
|0.9
|İngiltere
|0.75
|Fiji
|0.5
|Jamaika
|0.5
|Israil
|0.25
|Yeni Kaledonya
|0.25
|Avusturya
|0
|Belçika
|0
|Bulgaristan
|0
|Kıbrıs
|0
|Estonya
|0
|Euro Bölgesi
|0
|Finlandiya
|0
|Fransa
|0
|Almanya
|0
|Yunanistan
|0
|İrlanda
|0
|İtalya
|0
|Letonya
|0
|Litvanya
|0
|Lüksemburg
|0
|Malta
|0
|Hollanda
|0
|Portekiz
|0
|Slovakya
|0
|Slovenya
|0
|İspanya
|0
|Japonya
|-0.1
|İsveç
|-0.25
|Danimarka
|-0.65
|İsviçre
|-0.75
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!