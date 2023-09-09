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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem - Dünya haberleri

        Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem

        Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 02:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 02:22
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        Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem
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        Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

        Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın deprem sonrası sokaklara çıkması yer aldı.

        Öte yandan, Almanya Sismoloji Merkezi Fas'taki depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #FAS
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