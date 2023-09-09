Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın deprem sonrası sokaklara çıkması yer aldı.
Öte yandan, Almanya Sismoloji Merkezi Fas'taki depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.