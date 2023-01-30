EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet

Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı.

Düzenleme ilgili detayları açıklayan Akbaşoğlu'nun konuşmasından notlar:

- EYT ile ilgili düzenlemeyi 'yapacağız' dedik, yapıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı olarak EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

- 2 milyon 250 bin çalışanımızı doğrudan etkileyen, yaklaşık 5 milyon çalışanımıza dokunan bu önemli, tarihi reforma sağlam bir irade ile bütün milletimizin derdi ile dertlenen ve olumlu dokunuşlarla refah seviyesini artırmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum.

"EYT TEKLİFİ 4 MADDEDEN OLUŞUYOR"

- 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

- Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

- 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

- Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

"ZORUNLU EMEKLİLİĞİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

- Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce arkadaşımız için bir dokunuşta bulunuyoruz. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlıyoruz. Zorunlu emekliliği bu kanun kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.

- Kanunen işçinin talebine bağlı bir durum. Kendisi isterse çalışmaya devam edebilecek, isterse emeklilik dilekçesini vererek emekli olabilecek.

"EN GEÇ SALI VEYA ÇARŞAMBA YASALAŞACAK"

- Biz bugün teklifimizi sunduk. Resmi Gazete'de yayınlandığında yürürlüğe girecek

- 5 milyon vatandaşımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2 milyon 250 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak edenler tercihini kendisi yapacak.

- İnşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz.

"ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE'DE OLACAK"

- Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek.

- İster e-Devletten ister bizzat Sosyal Güvenlik Kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabilecekler.

- EYT'lilerin daha az maaş alacağı ve farklı statüde olacağı asparagastır!

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