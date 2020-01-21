21 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

SON DAKİKA HABERİ! Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı!

Türkiye'nin bir türlü önüne geçilemeyen sorunu olan kadına yönelik şiddet yine kan dondurdu. İzmir'de yaşanan olayda, sokak ortasında eski eşiyle kavga eden bir kişi, kadını darbettikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı.

21.01.2020 - 11:00 | Güncelleme:
Kadına şiddet
AA

Türkiye'nin kahreden sorunu olan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak İzmir'de ortaya çıkan kan donduran olayda, bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi ve pompalı tüfekle yaralanması görüntülere yansıdı.

AA'nın haberine göre, kentte bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

Büşra Y.'yi darbeden O.Ç., daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolda karşılaşan şüphelinin eski eşini darbettiği, kadının karşı koymasına rağmen yerde yumruk atmaya devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor. Ateş ettikten sonra kadına tekme atmaya devam eden zanlının elindeki tüfekle kaçma anı da görüntülerde yer alıyor.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kimseye aldırış etmedi... Vicdansız!
Kimseye aldırış etmedi... Vicdansız!
İşini bırakıp bu işe girdi! Değeri 300 bin TL
İşini bırakıp bu işe girdi! Değeri 300 bin TL
Bir tek ölüme çare değil!
Bir tek ölüme çare değil!
Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...
Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...
Korkunç cinayetin zanlısı 3 yıl sonra yakalandı
Korkunç cinayetin zanlısı 3 yıl sonra yakalandı
Kütahya'da trafik kazası: 9 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 9 yaralı
Peş peşe kaza! Önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
Peş peşe kaza! Önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
EGM açıkladı: Uyuşturucuya ağır darbe!
EGM açıkladı: Uyuşturucuya ağır darbe!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X