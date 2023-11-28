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Adana'da olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Nurettin Kaya (40), eşi Halime Kaya (44) ile birlikte, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya´nın (54) yanına gitti.

İKİSİNİ DE BAŞINDAN VURDU 4 çocuk annesi Halime Kaya, 44 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya´yı başlarından vurarak, motosiklet ile kaçtı.

4 ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Halime Kaya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

PARKTA OTURURKEN YAKALANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Mithatpaşa Mahallesi´ne kaçtığını saptadı. Bölgede arama yapan polis, Nurettin Kaya´yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı.

"BANA İHANET EDİYORLARDI" Emniyete götürülen şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kaya, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dedi.

ANNESİNİN DURUMU AĞIR Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Fahriye Kaya´nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.