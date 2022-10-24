Eşi vefat eden kadınlara konut desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi.
Bakan Yanık, konut projesinden eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi. Bakan Yanık, 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı' kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, "Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları´nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz" diye konuştu
'HANE BAŞINA 300 BİN TL DESTEK VERECEĞİZ'
Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV´mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV´miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor" ifadelerini kullandı
DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI BELİRLENDİ
Bakan Yanık, destek programından faydalanabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak, eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az 3 çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak, konutların yapıldığı ilde ikamet etmek, Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımından destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.
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