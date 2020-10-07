DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen iki taksici yolcu alma ve durak yeri konusunda tartışırken, aralarında bıçaklı kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan taksicileri ayırarak gözaltına aldı. Taksicilerden birinin elindeki bıçaktan ayrı olarak aracında yapılan aramada da bir bıçak daha bulundu.

Taksi şoförlerine trafik açısından cezai işlem uyguladıktan sonra şüpheliler adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Esenyurt'ta kısa süre önce taksi şoförleri arasındaki rekabet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldürülmüştü.