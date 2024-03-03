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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla mitinginde son dakika açıklamalar - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan açıklamasında, "Muğla hak ettiği yerde değildir. En büyük engel ise bu şehri 25 yıldır yöneten CHP yönetimidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, "Biliyorsunuz Muğla'da Aydın hocamızı aday gösterdik" diyen Erdoğan, "Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette tecrübeli en saygın en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızın ifadesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan açıklamasında, "Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kökenden her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık. Ege'nin Güneydoğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.

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        Muğla şimdi dünyanın göz bebeği haline gelmiş bir şehre dönüşüyor. Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. En büyük engel ise bu şehri 25 yıldır yöneten CHP yönetimidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Muğla'nın diğer illerden geride kalmasının nedeni de budur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz.

        "AYDIN AYAYDIN'IN ADAYLIĞI KARARLILIĞIMIZIN İFADESİDİR"

        Biliyorsunuz Muğla'da Aydın hocamızı aday gösterdik. Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette tecrübeli en saygın en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızın ifadesidir.

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        İktidara geldiğimiz günden bu yana Muğla'ya 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk.

        "GEREK BİZİM GEREK AYDIN HOCAMIZIN PEK ÇOK PROJESİ VAR"

        Gerek bizim gerek Aydın hocamızın pek çok projesi var. Muğla'da 145 bin dekar zirai alanı sulamaya açtık. Toplam 60 bin dekar arazinin sulamasını sağlayacak 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Arıcılığın gelişmesi için 18 bal ormanı kurduk. İstihdamı desteklemek için Muğla'daki iş verenlere 6.5 milyar lira prim teşvikinde bulunduk.

        "İKİ KÖRFEZİ TEMİZLEYECEK GEMİLER BÖLGEYE ULAŞTI"

        Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor.

        "MUĞLA'YI GÜZEL BİR GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ"

        Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Bu konuda kimse bizimle yarışamaz. Belediyecilikteki birikimimizle Muğla'nın emrindeyiz. Alt yapıdan imar sorunlarına kadar projelerimiz hazır. Muğla körfezinin halini görüyorsunuz. Nasıl koktuğunu görüyorsunuz. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı inşallah güven alırsa bizi tutana aşk olsun. Muğla'yı daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız.

        "31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI İLAN EDECEĞİZ"

        Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz."

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