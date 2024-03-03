Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek - Dünyadan haberler

        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak: Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi.

        Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        "KISINTI 2024 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

        Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.

        Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.

        SUUDİ ARABİSTAN, CEZAYİR VE KUVEYT GÖNÜLLÜ KESİNTİYİ 3 AY DAHA UZATACAK

        Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde yaptıkları gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatacağı açıklandı.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

        Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi.

        Cezayir'in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

        Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Habertürk Anasayfa