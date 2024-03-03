Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi.

Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.

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Fotoğraf: AA

"KISINTI 2024 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.

Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN, CEZAYİR VE KUVEYT GÖNÜLLÜ KESİNTİYİ 3 AY DAHA UZATACAK

Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde yaptıkları gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatacağı açıklandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi.

Cezayir'in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.