Galatasaray, Beşiktaş'ı yeni stadında ilk kez yendi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Öte yandan Cimbom, 2016 yılında açılan Beşiktaş'ın yeni stadında siyah-beyazlıları ilk kez mağlup etti
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı Tüpraş Stadı'nda 1-0 mağlup etti.
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İki takım, 2016 yılında açılan 'Yeni Dolmabahçe'de 8 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi.
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Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.
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İKİ DERBİYİ DE KAZANDI
Ligin ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.
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BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR
Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı maçlarda kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu istatistiğine devam etti.
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Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri 2’şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.
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ASLAN YENİLMİYOR
Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. A
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Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.