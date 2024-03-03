Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş'ı yeni stadında ilk kez yendi

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Öte yandan Cimbom, 2016 yılında açılan Beşiktaş'ın yeni stadında siyah-beyazlıları ilk kez mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı Tüpraş Stadı'nda 1-0 mağlup etti.

        • 2

          İki takım, 2016 yılında açılan 'Yeni Dolmabahçe'de 8 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi.

        • 3

          Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.

        • 4

          İKİ DERBİYİ DE KAZANDI

          Ligin ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.

        • 5

          BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR

          Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynadığı maçlarda kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu istatistiğine devam etti.

        • 6

          Cimbom; geride kalan 5 büyük maçta siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri 2’şer kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

        • 7

          ASLAN YENİLMİYOR

          Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. A

        • 8

          Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

          Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Habertürk Anasayfa