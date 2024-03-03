Ufuk Yıldırım: Teknoloji gelişti, seviye düştü
1990'lı yıllarda pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atan Ufuk Yıldırım ile konuştuk. Yaşamını ABD'de sürdüren müzisyen, sanat hayatını ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
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Ufuk Yıldırım, 1990'lı yıllarda sevilen pek çok parçayı müzik dünyasına kazandırdı. Bir dönem 'Grup Vitamin' üyesi olan sanatçı buradan ayrılarak Ercan Saatçi ile birlikte müzik grubu 'Ufuk - Ercan'ı (Uf - Er) kurdu ve insanların gülümseyerek dinlediği esprili şarkılar yaptı.
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Barış Manço zamanında Kurtalan Ekspres'in klavyecisi oldu. Pek çok sanatçının orkestrasında çaldı. 1994'te yoluna tek başına devam etmeye karar verip ilk albümünü çıkardı. Türkçe pop müziğin zamansız parçalarından 'Yaradana Yalvartma' ve 'Tutkunum' gibi zamansız şarkılarıyla hafızalara kazındı.
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Ufuk Yıldırım, o dönemlerde üretilen Türkçe pop müziklerin hâlâ dinlenmesinin mimarlarından biri. Akılda kalan şarkılar yazdı, besteledi ve aranjelerini yaptı. Şimdilerde hayatını ABD'de sürdüren usta müzisyenle konuştuk.
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1970'de terzi anne - babanın çocuğu olarak Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya gelen Ufuk Yıldırım, müzikal yolcuğunu şöyle anlattı: 3.5 yaşında piyano eğitimi almaya başladım. 1981'de ailemle Türkiye'ye döndük. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bölümü kazandım. Küçük yaşlardan itibaren müziğe yönelince üniversiteyi kazandığım yıl, Kayahan'ın orkestrasında çalışmaya başlamıştım. Sonrasında 'Ersen ve Dadaşlar' ile Barış Manço'nun solistliği döneminde Kurtalan Eskpres'in orkestrasında klavye çaldım. Ardından da Sezen Aksu - Onno Tunç'un orkestrasında çalıştım.
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Aslında o yıllarda Mazhar - Fuat - Özkan dışında hemen hemen tüm orkestralarda ve albümlerde yer aldım. 1990'da Ercan (Saatçi) ile eğlenmek için stüdyoya girip 'Bol Vitamin' adında bir albüm yaptık. Gökhan (Semiz), Emrah (Anul) ve Selçuk (Aksoy) da vardı ama bir 'Uf-Er' prodüksiyonuydu.
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O dönemlerde albümlere ismimi koyamıyorduk. Çünkü konservatuarda yasaktı. 1991'de İzel - Çelik - Ercan'ın albümlerinin aranjörlüğünü yaptım. Sonrasında da kendi albümlerimi çıkardım ve pek çok müzisyenin şarkısının da bestesini, müziğini ve aranjörlüğünü yaptım.
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"SÖZLERDE VE MÜZİKTE DUYGU VARDI"
Ufuk Yıldırım, 1990'lardaki şarkıların hâlâ müziksevelerin dilinde olmasının nedenini; "Hem sözlerde hem de melodik yapılarda duygu vardı" diyerek açıkladı. Usta müzisyen; "O dönemde çıkarılan işlerde gerçekten hissedilen duygular vardı. Şimdi şarkılar tamamen elektroniğe döndü. Müzikle alakası olmayan albüm çıkarabiliyor. Teknolojinin gelişmesi müzikal seviyeyi düşürdü. Çünkü teknoloji ile artık sesler oyananabiliyor. Yapılan işler müzikten bıkkınlık getiren bir hâl almaya başladı. Zaten durum da ortada insanlar hâlâ 90'lar dinliyor" ifadelerini kullandı.
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Yeni jenerasyondan dinlediği hiçbir müzisyen olmadığını sözlerine ekleyen Yıldırım; "İster alaylı, ister eğitimli olsun müzisyenlik diye bir kavram vardı. Müzik bilgi ve matematik işidir. Müzik teknolojisi de bu kadar gelişmişken ortaya çıkan işler ortada" dedi.
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Barış Manço hakkında da konuşan Ufuk Yıldırım; "Hayatımda tanıdığım en zeki ve bilgili insandı. 16 yaşındayken aynı sahneyi payaştık. Bestelerime söz yazmış olması benim için ayrı bir onurdu" ifadelerini kullandı.
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Ufuk Yıldırım, "Geçmişte mi sektörde var olmak zordu, yoksa bugünlerde mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Tabii ki de geçmişte var olmak daha zordu. Çünkü ortaya koyduğunuz eseri insanlara göstermek çok zordu. İnternet ve sosyal medya yoktu. TRT ve birkaç tane özel televizyon kanalı vardı. İnsanlar cidden eserinizi beğenirse albümünüzü alıyordu. Şimdilerde ise 300 - 500 dolarlık reklamla herkesin cep telefonuna ulaşabiliyorsunuz. Şarkı ne kadar kötü bile olsa insanlar o parçayı bir şekilde biliyor.
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Ufuk Yıldırım ayrıca, "Bizim dönemimizde herkes birbirine çok destek olurdu. Piyasada hit olmuş en az 100 şarkım vardır. Örneğin; Ercan Saatçi ile 'Bebeğim'i besteledik Burak Kut'a verdik. 'Alışamadım'ı besteledik, Sibel Bilgiç seslendirdi" diye konuştu.
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"MÜZİKTEN İYİ PARA KAZANDIM"
Ufuk Yıldırım; "Hem sahneye çıktım, hem de stüdyoda üretimler yaptım. Müzikten çok şükür iyi para kazandım. Günde 3 -4 albüme çaldığım günler oldu. Stüdyodan stüdyoya koşuyordum. Cengiz Kurtoğlu'nun albümü için çalıp ardından da Kibariye için çaldığım zamanlar oldu" ifadelerini kullandı.
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Son olarak 7 yıl önce 'Herkese Gider' adlı tek şarkılık single'nı hayranmlarıyla buluşturan Ufuk Yıldırım, "Aslında müzikten hiç uzaklaşmadım. ABD'de stüdyom var. Sadece Türkiye'deki insanlar bilmiyor. Orta Doğu'da ve Avrupa'da çıkan bazı albümlerin aranjörlüğünü yapıyorum. Göz önünde olmadığım için insanlar müzikten koptuğumu düşünüyor" dedi.
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Ufuk Yıldırım, sektördeki hemen hemen tüm arkadaşlarıyla iletişimi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
Ufuk Yıldırım'ın Pelin Elitez’den olan kızı Armin 10, Sonay Dikkaya ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Şan ise 17 yaşında.
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2022'nin Mart ayında Fidan Yıldırım ile evlenerek dördüncü kez nikâh masasına oturan şarkıcı, şimdilerde ABD'nin Florida eyaletinde yaşamını sürdürüyor.
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Ufuk Yıldırım, "1999'dan beri çifte vatandaşım. Eşimle üç yıl önce buraya yerleşme kararı aldık. Neticede stüdyo ortamında çalıştığım için ülke, şehir farketmiyor. Ben her zaman dünyada yaşıyormuşum gibi hissettim. Kendimi bir ülkeye ait olmaktan çok dünyaya aitmişim gibi yani evrensel olarak görüyorum. Belki seneye Türkiye'ye döneriz, belki de İtalya'ya yerleşiriz" dedi.
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ABD'DE YATIRIM DANIŞMANI
Eşi Fidan Yıldırım'ın bir pastane işlettiğini ifade eden şarkıcı, kendisinin ise yatırım ve girişimcilik üzerine danışmanlık şirketi olduğunu söyledi. Yıldırım; "Bir ekibimiz var, oturum izninden, burada iş kurmak isteyene, gayrimenkul satışından, çocuklarının burada eğitim almasını düşünen ailelere de yardımcı oluyoruz. Aslında insanlara bir rehberlik hizmeti sunuyoruz" dedi.