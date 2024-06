"BU MİNİBÜSLERİ DERHAL KALDIRIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Ümit, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan İBB'ye, bedeller ödeyerek desteklediğim Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Defalarca trollerin saldırısına karşı her zaman her yerde İmamoğlu'nu destekledim. Bundan vazgeçin. Aklınızı başınıza toplayın. Yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Alınan kararların güzelliklere yol açması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. O yüzden kararlarınızı halkla alın ve verdiğiniz sözü lütfen yerine getirin. Tarih önünde oy kazanabilirsiniz ama tarih önünde mahkum olursunuz. Benden bir dost uyarısı. Kendinize gelin ve bu minibüsleri derhal kaldırın."