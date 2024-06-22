Faytonlar kalktığında da ada halkının isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölündüğünü hatırlatan Sunal, "Bir şekilde elektrikli araçlar kondu. Güzel gidiyordu. Çünkü boy, yükseklik olarak daha kısa. Halihazırda bu azmanbüslerin yanı sıra onlar yapıyor hizmetini. Golf modeli taksiler ve onların öncesinde biraz daha küçük taksiler hizmet görüyor. Onlara hiçbir diyeceğimiz yok." diye konuştu.

Adada bireysel akülü anarşisi olduğunu da ifade eden Sunal, şunları kaydetti:

"Şahısların para verip aldığı, kalp hastası, engelli gibi heyet raporuyla aldığı araçlara ya da esnaftır, inşaatçıdır, fırındır veya kamu araçlarına bir itirazımız yok. Ama bu kadar çok bireysel araç olamaz. Kanuni değil, hepsi yasa dışı. Onun dışında korsan akülü diye bir şey var. Yani İETT'nin araçları hizmet verirken birtakım gruplar bundan büyük kazanç elde ediyorlar. Günübirlik, daha çok parası olan yabancı turistlere yarım saat tur yaptırıyorlar. 100 dolar, 100 avro olduğu söyleniyor. Bu tamamen yasa dışı. Bu kadar çok bireysel akülü araca müsaade edilmemesi lazım."

Sunal, bu araçların adaya yakışmadığını belirterek, "Yol genişliği ortalama 6 metre. Yan yana iki araç zor geçiyor. Bir de üstüne bireysel akülüler, bisikletli kaosu var. Büyükada özellikle bundan muzdarip. Bu kadar aracı bu ada kaldırmaz." değerlendirmesini yaptı.