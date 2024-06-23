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        Haberler Gündem Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde iki farklı düğünden dönenlerin içerisinde bulunduğu iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 03:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 03:29
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        Bartın'da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 23.30 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolu Akkonak kavşağında meydana geldi.

        Bartın’dan Kurucaşile istikametine giden Celil Demir (74) yönetimindeki otomobil Akkonak kavşağından dönmek istediği sırada, Kurucaşile istikametinden Bartın’a gelen Selçuk Eyşi (20) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Selçuk Eyşi, aynı otomobilde bulunan Berat Yaprak (17), Erol Kahraman (19), diğer otomobil sürücüsü Celil Demir ve Eşi Hanife Demir (72) Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve diğer otomobildeki Hanife Demir hayatını kaybetti.

        Kaza yapan Celil Demir ve Eşi Hanife Demir’in Bartın’daki düğünden sonra köylerine döndükleri öğrenilirken, diğer otomobilde bulunanlarında Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyündeki düğünden döndükleri öğrenildi.

        Diğer 2 yaralının ise tedavilerin devam ettiği durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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