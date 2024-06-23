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        Haberler Gündem Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Güncel haberler

        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

        Batman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:46 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:46
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        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
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        Iğdır'dan Diyarbakır'a 44 yolcu ile seyir halinde olan F.A. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü Batman’ın Kozluk ilçesinde Üçyol mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Alevleri gören F.A., yolcuları tahliye ederken, yangını gören çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulundu. O sırada bölgeye yakın olan belediye tankerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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