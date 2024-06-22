A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki 2. maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, 3 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Peki Bizim Çocuklar, gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
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Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselen Portekiz, son maçlar öncesi üst tura çıkmayı da garantiledi.
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F Grubu'ndan çıkacak diğer takım veya takımlar (en iyi üçüncüler kontenjanından) 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
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Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan A Milli Takımımız, Portekiz yenilgisiyle 3 puanda kaldı ve ikinci sıra geriledi.
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Grupta oynanan diğer maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise grupta 1'er puanı bulunuyor. Türkiye, gruptaki son maçını Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Gürcistan ise lider Portekiz ile karşılaşacak.
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024te gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller
Peki "Bizim Çocuklar" son 16 turuna nasıl çıkar? F Grubu'na ilişkin htimallere göz atalım...
Son karşılaşmalar öncesi oluşan puan ve averaj durumu şu şekilde:
1) Portekiz: 6 puan / +4 averaj
2) TÜRKİYE: 3 puan / -1 averaj
3) Çekya: 1 puan / -1 averaj
4) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj
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Kazanırsak veya berabere kalırsak son 16 biletini kapıyoruz
A Milli Futbol Takımımız, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Öte yandan Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak.
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Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, Ay-yıldızlı ekibimiz ise grup ikincisi olacak.
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A Milli Futbol Takımı, Çekya ile berabere kalırsa puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi halinde Türkiye ile Gürcistan eşit puanlarda olacak.
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Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkacak.
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Kaybedersek en üçüncüler kontenjanına bakacağız
A Milli Futbol Takımımızın, Çekya'ya yenilmesi durumunda ise gözler gruplardaki "en iyi üçüncüler" kontenjanına çevrilecek. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek.
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Gürcistan'ın da Portyekiz'i yenmesi durmunda Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak. Bu iki ekipten biri ikinci, diğeri ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalacak.
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Bu durumda A Milli Futbol Takımı, grubunu sonuncu tamamlayacak ve EURO 2024'e veda edecek.
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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya yenilerek 3 puanda kalması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda da "en iyi üçüncülük" hesaplarına bakılacak.
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A Milli Futbol Takımımız, diğer 6 gruptaki üçüncülerinin durumuna göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam etme şansı yakalayabilir. Millilerimizin son 16'ya kalması için en iyi 4 üçüncüden biri olması gerekiyor.
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