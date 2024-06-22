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        Haberler Gündem İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        İzmir'in Menderes ilçesindeki trafik kazasında karı ile koca hayatını kaybederken 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:37 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:38
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        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
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        İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yusuf A'nın kullandığı otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında, Rasim G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Yusuf A. ile eşi Nuray A'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kazada yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. hastaneye kaldırıldı.

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        #İzmir
        #Menderes
        #haberler
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