İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesindeki trafik kazasında karı ile koca hayatını kaybederken 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf A'nın kullandığı otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında, Rasim G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Yusuf A. ile eşi Nuray A'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. hastaneye kaldırıldı.