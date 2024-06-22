Türkiye: 0 - Portekiz: 3 | MAÇ SONUCU
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelede ilk gol 21. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Dakikalar 28'i gösterdiğinde Türkiye defansta büyük bir hata yaptı ve Samet Akaydin topu kendi ağlarımıza gönderdi. Portekiz'in üçüncü golü ise 55. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. İkide iki yapan Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlılarımız ise dört gün sonra Çekya ile son grup maçına avantajlı çıkacak
A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 3-0 kazandı.
Mücadelede ilk gol 21. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
Dakikalar 28'i gösterdiğinde savunmamız anlaşmazlık yaşadı ve Samet Akaydin ike Altay Bayındır'ın ortaklaşa hatasında fark 2'ye çıktı.
Portekiz'in üçüncü golü ise 55. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.
3-0'dan sonra Portekiz rölantiye geçerken kurduğumuz baskı sonuç vermedi ve ciddi bir pozisyon olmadan maçı tamamladık.
Bu sonuçla birlikte Portekiz gruptaki puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. A Milli Takımımız ise 3 puanda kaldı.
Ay-yıldızlılar son grup maçında Çekya ile karşılaşacak; Portekiz ise Gürcistan ile oynayacak.
PUAN DURUMU
(6) Portekiz
(3) Türkiye
(1) Çekya
(1) Gürcistan
A MİLLİ TAKIM'DA İNANILMAZ HATA
A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.
Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.
Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.
ABDÜLKERİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
A Milli Takım'da Portekiz maçında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.
SAMET AKAYDİN SAKATLANDI
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı. Milli Takım'da Samet Akaydin, 75'te sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Millilerde Samet yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.
29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.
31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
(ikinci yarı az sonra...)