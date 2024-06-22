Türkiye: 0 - Portekiz: 3 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 3-0 kazandı.

Mücadelede ilk gol 21. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde savunmamız anlaşmazlık yaşadı ve Samet Akaydin ike Altay Bayındır'ın ortaklaşa hatasında fark 2'ye çıktı.

Portekiz'in üçüncü golü ise 55. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.

3-0'dan sonra Portekiz rölantiye geçerken kurduğumuz baskı sonuç vermedi ve ciddi bir pozisyon olmadan maçı tamamladık.

Bu sonuçla birlikte Portekiz gruptaki puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. A Milli Takımımız ise 3 puanda kaldı.

Ay-yıldızlılar son grup maçında Çekya ile karşılaşacak; Portekiz ise Gürcistan ile oynayacak.

PUAN DURUMU

(6) Portekiz

(3) Türkiye

(1) Çekya

(1) Gürcistan

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A MİLLİ TAKIM'DA İNANILMAZ HATA

A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.

Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.

Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.