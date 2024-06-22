Türkiye - Portekiz maçında Ronaldo çılgınlığı: Sahaya giren girene...
2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye Portekiz karşılaşması sahaya giren taraftarlar nedeniyle birkaç kez durdu. O görüntüler televizyon ekranlarına yansıtılmadı. Fotoğraflarda ise her giren taraftarın Ronaldo'ya koştuğu görüldü
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4 kez duran oyunda Ronaldo sahaya giren her taraftarla fotoğraf çektirdi.
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Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılırken bir kişinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.
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Ronaldo minik bir taraftarına ise yakın ilgi gösterdi. Yanına gelen çocuğa önce kollarını açan Ronaldo daha sonra sarılıp, selfie çektirdi.
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Minik taraftar güvenlik görevlilerini peşine takıp sahadan ayrıldı.
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