Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.