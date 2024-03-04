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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

        Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

        Nevşehir'de aynı yönde seyreden üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı! Feci kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 01:33
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        Nevşehir'de can pazarı! 3 ölü, 6 yaralı
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        Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı.

        Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Bir süre trafiğe kapanan yol, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Olay yerinden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık" dedi.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
        #haberler
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