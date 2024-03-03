Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızıların golünü mücadelenin 2. dakikasında Beşiktaş forması giyen Al-Musrati kendi kalesine atarak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 75' yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Ayrıca Galatasaray, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırdı ve Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolmabahçe Aslanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

        Beşiktaş'ı deplasmanda en son 2015'de yenebilen Sarı kırmızılılar, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırdı ve Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

        Galatasaray'ın golünü mücadelenin 2. dakikasında Beşiktaş forması giyen Al-Musrati kendi kalesine atarak kaydetti.

        Musrati'nin kendi ağlarına topu gönderdiği an
        Musrati'nin kendi ağlarına topu gönderdiği an

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 75'e çıkararak zirvedeki rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üstüne çıktı ve tekrardan liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise ligde 46 puanda kaldı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

        REKLAM

        OMAR COLLEY KIRMIZI GÖRDÜ

        Beşiktaş forması giyen Omar Colley mücadelenin 89. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a faul yaptı ve hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü.

        VAR hakemi Koray Gençerler, hakem Halil Umut Meler'e Colley- Barış Alper pozisyonu için monitörden inceleme önerdi. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ta Colley direkt kırmızı kart gördü.

        BEŞİKTAŞ CENK İLE PENALTI BEKLEDİ

        Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

        Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi. Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

        GALATASARAY 5 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

        Galatasaray’da 5 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş derbisinde forma giymedi. Galatasaray’ın Fildişi Sahilli oyuncularından Wilfried Zaha ile Serge Aurier, Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde oynamadı.

        AMARTEY 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE BAŞLADI

        Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu.

        Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.

        REKLAM

        Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı. Tecrübeli futbolcu 60. dakikada yerini Ghezzal'a bıraktı.

        SEMİH, MUÇİ VE MUSRATI İLK DERBİSİNE ÇIKTI

        Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.

        Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

        19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.

        25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.

        40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

        Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

        47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.

        51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.

        60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.

        88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.

        Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Habertürk Anasayfa