Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ı deplasmanda en son 2015'de yenebilen Sarı kırmızılılar, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırdı ve Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın golünü mücadelenin 2. dakikasında Beşiktaş forması giyen Al-Musrati kendi kalesine atarak kaydetti.

Musrati'nin kendi ağlarına topu gönderdiği an Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 75'e çıkararak zirvedeki rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üstüne çıktı ve tekrardan liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise ligde 46 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

REKLAM OMAR COLLEY KIRMIZI GÖRDÜ Beşiktaş forması giyen Omar Colley mücadelenin 89. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a faul yaptı ve hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü.

VAR hakemi Koray Gençerler, hakem Halil Umut Meler'e Colley- Barış Alper pozisyonu için monitörden inceleme önerdi. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ta Colley direkt kırmızı kart gördü. BEŞİKTAŞ CENK İLE PENALTI BEKLEDİ Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi. Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü. GALATASARAY 5 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI Galatasaray’da 5 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş derbisinde forma giymedi. Galatasaray’ın Fildişi Sahilli oyuncularından Wilfried Zaha ile Serge Aurier, Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde oynamadı.

AMARTEY 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE BAŞLADI Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu. Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.

REKLAM Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı. Tecrübeli futbolcu 60. dakikada yerini Ghezzal'a bıraktı. SEMİH, MUÇİ VE MUSRATI İLK DERBİSİNE ÇIKTI Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti. 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı. 40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti. 51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu. 60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi. 88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti. Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.