Motosikletle dünyayı gezen çift Hindistan'da korkunç saldırıya uğradı! Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!

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İspanya'da yaşayan ve 5 yıl önce dünyayı gezmeye karar veren Vicente ve Fernanda çifti seyahat ettikleri Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğradı.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Vicente ve Fernanda, 7 kişinin kendilerine saldırdığını ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Motosikletle dünyayı gezen ve 180 bine yakın Instagram takipçisi için bulunan Fernanda ve Vicente, Nepal'e giderken Hindistan'ın Dumka bölgesinde vahşice saldırıya uğradı. Yerel basında çıkan haberlere göre çift, Dumka'da bir gece çadırda kalmak için durmuşlardı. https://www.instagram.com/vueltaalmundoenmoto?igsh=ZWRyOGUxaWxjdWJh Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan çiftin videolarda yüzlerindeki şişlik ve morluklar görülürken, başından geçenleri anlatan çift gözyaşlarına boğuldu.

Fernanda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. 7 adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler, soydular." Bir videoda ise Vicente, saldırganların defalarca kafasına taşla vurduğunu söyledi ve "Ağzım mahvoldu ama Fernanda benden daha beter" dedi.

Polis, Fernanda'yı gece 23.00 civarında bir devriye sırasında ulaştığını söyledi. Yerel haberlere göre, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgenin polis şefi saldırıyla ilgili olarak üç kişiyi tutukladıklarını ve diğer şüphelerinin de arandığını bildirdi. Hindistan Sağlık Bakanı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı takip ettiklerini belirtti. *Haberin görselleri çiftin Instagram hesabından alınmıştır.