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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü

        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Ardından araçla olay yerinden kaçmaya çalışan Y.K, eniştesi S.T'üzerinden geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:01
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        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
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        Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesinde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.Tye tabancayla ateş etti.

        ARAÇLA KAÇARKEN ÜZERİNDEN GEÇTİ

        Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçti.

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        Fotoğraf: İHA

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        S.Tnin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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