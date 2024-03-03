Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Ardından araçla olay yerinden kaçmaya çalışan Y.K, eniştesi S.T'üzerinden geçti
Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesinde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Fotoğraf: İHA
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.Tye tabancayla ateş etti.
ARAÇLA KAÇARKEN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçti.
Fotoğraf: İHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
S.Tnin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.