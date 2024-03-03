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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası Fernando Santos'tan penaltı isyanı! "Hakkımızı yedirmem, net penaltı" - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos'tan penaltı isyanı! "Hakkımızı yedirmem, net penaltı"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltılarının verilmediğini belirtip hakemlere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:40
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        • 1

          Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

          Portekizli teknik adamın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 2

          "Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı."

        • 3

          "ÜÇÜNCÜ KEZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

          "Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı."

        • 4

          "NET PENALTI, COLLEY'İN POZİSYONU SARI KART"

          "Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem. Omar Colley'in pozisyonu sarı kart."

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