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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da korkunç cinayet vahşeti! Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı! - Son dakika haberler

        Hesapta olmayan cinayet! Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı

        Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. H.A., adlı genç kız, dedesinin altınları nerede saklandığını öğrendi. Ardından evin anahtarını yaptırıp S.E. adlı erkek arkadaşına verdi. 63 yaşındaki dede Veysi Akkurt'un evde olmadığı bir anda S.E. hırsız arkadaşıyla eve girip altınları çaldı. Eve dönüşte merdivenlerde hırsızlarla karşılaşan Akkurt, şüpheliler tarafından itildi. Merdivenlerden düşen Akkurt hayatını kaybetti

        Giriş: 03.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:30
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        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
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        Diyarbakır’da dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Olayda 63 yaşındaki Veysi Akkurt yaşamını yitirdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen bir ihbar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ni harekete geçirdi.

        MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

        İhbarda, bir evde hırsızlık olduğu ve hırsızların da bir kişiyi merdivenden iterek düşürdükleri belirtiliyordu. Hızla olay yerine giden ekipler, kısa sürede olayın detaylarını öğrendi. Elde edilen bilgilere göre, hırsızlar 63 yaşındaki Veysi Akkurt’un evine girerek 1 milyon değerinde altınlarını çaldı. Eve dönerken hırsızlarla apartmanın içinde merdivende karşılaşan Akkurt, soygunculara müdahale etmek istedi.

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        AKKURT HAYATINI KAYBETTİ

        Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen Akkurt’u iterek kaçtı. Bu itmeyle merdivenden düşen Akkurt kafasını sert cisme çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAPI ANAHTARINA KIRIK SÜSÜ

        Diyarbakır Olay Yeri İnceleme ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği Akkurt’un evinde inceleme yaptı. İlk bakıldığında hırsızların, evin içine kapı anahtarını kırarak girdikleri görülüyordu. Kapı kırığını inceleyen polis, bir gariplik fark etti. İçeriye hırsızlar tarafından kapı kırılarak girilmemişti. Hırsızlar eve anahtar kullanarak girmişti. Bu anlaşılmasın diye de kapı anahtarı bölümünü kırarak, sanki kapı kırılarak içeri girdikleri süsünü vermişlerdi.

        KÖSTEBEK ÖLENİN TORUNU ÇIKTI

        Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, ölen Akkurt’un kız torunu H.A.’nın hırsızlardan S.E.’nin sevgilisi olduğu tespit edildi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, H.A., önce dedesinin altınları nerede sakladığını öğrendi. Ardından yedek bir anahtar yaptırıp sevgilisi S.E.’ye verdi.

        EV BOŞ DENİLDİ

        H.A., ardından evde kimsenin olmadığını hırsız sevgilisine söyledi. S.E., bir arkadaşıyla eve anahtarla girerek bahsedilen yerde 1 milyon TL değerindeki altınları bulup çaldı. Hırsızlar evden çıkmadan önce kapının anahtar bölümünü kırdı. Böylece içeriye kapının anahtar bölümü kırılarak girildiği süsü verilmek istendi. Ardından evden çıkan iki hırsız eve dönen Veysi Akkurt ile karşılaştı. Yaşlı adam bu sırada hırsızlara müdahale etmek istedi. Ancak hırsızlar Akkurt’u iterek merdivenden düşüp ölmesine neden oldu. Soyguncular daha sonra olay yerinden kaçtı.

        YAKALANDILAR

        Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Hırsızlar çaldıkları altınları da nereye gömdüklerini polise söyledi. Çalınan altınlar, toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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