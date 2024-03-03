Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mehmet Ayan yazdı: Futbol adına bir şey yok! - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Futbol adına bir şey yok!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçerken, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, dev maçı kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aykut Kocaman’ın sözüydü yanılmıyorsam… “Erken attığımız gol planlarımızı bozdu!” şeklinde anımsıyorum. İki hocanın planlarını bozduğunu sanmıyorum 89. saniyedeki golün. Çünkü onu çıkarın dışarı karşılaşmanın (tıpkı maç başı yayınlarımda öngördüğüm gibi) böyle süreceği öyle belliydi ki.

        • 2

          Oyunu Beşiktaş yönetecekti; öyle oldu. Konyaspor maçının 70. dakikasında verdiği işaretten anlaşılacağı üzere Santos, G.Saray karşısına en azından ilk yarı güven aralığı yüksek bir takımla çıkacaktı. 0-1’e rağmen stratejisinde değişiklik yapmadı hoca.

        • 3

          3-4 kez Köhn’ün ardına sarkan Rashica etkinliği dışında ilk yarı çöpe atıldı. G.Saray da benzer işi yaptı. Masuaku’yu sıkça geçen Barış Alper ile ilk yarıda üstünlük kurmaya gayret etti. 40. dakikada Kerem Demirbay’ın Mert ile Necip’in arasında kaldığı pozisyon dışında çok etkinlik kuramadı sarı-kırmızılılar.

        • 4

          İkinci yarı başladığında Beşiktaş’ın en azından G.Saray’a çıkarken basabilme yeteneğini hatırlaması üzerine biraz aktif olduğunu görebildik.

        • 5

          Ghezzal’in oyuna girmesi hücumda sayısal çoğalmayı getirdi. 61’de tribünleri (yabancı madde atma dürtüsü ve küfür etme isteği dışında) en çok hareketlendiren pozisyona da o imza attı. Kalede Muslera devleşti yine.

        • 6

          Kalan bölümde hücumcuları çoğaltan Beşiktaş ne oyunu ele alabildi, ne skoru… G.Saray deneyimiyle oyuna hakim oldu, maçı bitirmeyi başardı. Maçın sarı-kırmızılılar adına yıldızı 37. yaşını bitirmesine 3 ay kalan MERTENS oldu.

        • 7

          Bu bile mücadelenin ne kadar kısır döngüde gittiğini anlatıyor bize. 89. saniyede gelen gol sadece G.Saray adına skoru değiştirdi.

        • 8

          20 takım… 38 hafta… 380 maç… Bu tablonun ilk 6 maçı içine girecek maçtan futbol adına akılda kalan neredeyse hiçbir şey yok.

        • 9

          24 saat önceki ihalede ilk 6 maçından biri bu maç olan lige yıllık KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar veren BEIN’e teşekkür etmek gerekir! Bu kalitesizliğe bu parayı nasıl yatırıyorlar diye hayret nidalarını da ilave ederek!

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Habertürk Anasayfa