Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için özel koreografi!
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi iki tribünde koreografi yaptı. İşte o görüntüler...
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Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı.
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Beşiktaş’ın kuruluşunun 121’inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü’nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı.
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Öte yandan kale arkası tribünde ise siyah-beyazlı tribünlerin vefat eden önemli isimlerinden ‘Optik Başkan’ lakaplı Mehmet Işıklar’ın yanı sıra genç yaşta vefat eden Mühendis Oktay Aydemir’in kareografisine yer verildi.
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İşte Beşiktaş tribünlerinden görüntüler:
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