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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı; Cem Yılmaz ile Necla Karahalil aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

        Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın gönlünü Necla Karahalil'e kaptırdığı öğrenildi. Karahalil, Cem Yılmaz ile olan ilişkisini; "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:40
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          Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündem olan Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

        • 2

          Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.

        • 3

          Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı. Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi kendi sosyal medya hesabından yayımladığı aynı fotoğrafla ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil.

        • 4

          Necla Karahalil, paylaşımına "Şubat gibi Şubat... Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştü. Sevgilisinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz da fotoğrafa kalp emojisi koydu.

        • 5

          NECLA KARAHALİL HAKKINDA

          1987'de Tekirdağ'da doğan Necla Karahalil, grafik tasarım öğrenimi gördü. Karahalil, özellikle sosyal medya hesabından yayımladığı pilates videolarıyla tanınıyor.

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          Öte yandan Cem Yılmaz, bir önceki sevgilisi Rüya Demirbulut'tan Mayıs 2022'de ayrılmıştı.

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