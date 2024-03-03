Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı tartışması!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ikinci yarısında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. 54. dakikada Köhn'ün müdahalesiyle yerde kalan Cenk Tosun, penaltı itirazlarında bulunurken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
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Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbide penaltı tartışması yaşandı.
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Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, 54. dakikada Köhn'ün müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.
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Beşiktaşlı futbolcular pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulunurken, bir süre VAR'ı dinleyen Meler, oyunu devam ettirdi.
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Oyunun başlamasının ardından itirazlarını sürdüren Cenk Tosun sarı kart gördü.
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