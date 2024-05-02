Son dakika haberi Erzurum'dan acı haber! Astsubay şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."