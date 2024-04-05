Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı

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Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına ulaşıldığını bildirdi,

Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor Haberi Görüntüle

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi: "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum"

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.



Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 5, 2024