Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde dün saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Olayda 9 işçi için arama çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 827 personelin görev yaptığını duyurdu. Yurtdışı temaslarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yetkililerden bilgi aldı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 827 personelin görev yaptığını söylerken, toplam 10 milyon metreküp toprağın kaydığını söyledi. Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı ve çok sayıda müfettiş görevlendirildi.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
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Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.
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Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi" denildi.
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4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 827 PERSONEL GÖREVLİ, 10 MİLYON METREKÜP KAYDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.
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Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kaymasının meydana geldiğini anımsattı.
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"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"
Cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.
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İlk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:
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"Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli, İl AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan, genel müdür ve daire başkanları, her biri buraya intikal ettiler."
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"827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"
Bölgede görev yapan personel sayısı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
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"Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
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Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR'ları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar.
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Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."
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Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirerek, "Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.
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ERZİNCAN VALİSİ: ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAK
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak." dedi.
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Vali Aydoğdu, Erzincan İliçteki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi.
Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:
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"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankaradan ekipler yola çıktı geliyorlar.
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Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor.
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Cumhurbaşkanımız Mısırdan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."
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Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehrine sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.
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SABIRLI DERESİ'NİN MENFEZ KAPAKLARI KAPATILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.
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Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'DAN ARAÇ VE PERSONEL DESTEĞİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzincan'ın İliç İlçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlandığını bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olayın yaşandığı ilk andan itibaren Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas bölge müdürlüklerinden olay yerine araç ve personel desteği yapıldığı belirtildi.
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Ekiplerin, işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla sahada çalıştıklarının aktarıldığı paylaşımda, "Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabb'im her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.
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ÇSGB: MÜFETTİŞLER SEVK EDİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçileri kurtarmak için sahada gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan işçilerimizin Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan. Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Konuyla ilgili olarak detaylı inceleme ve soruşturma süreci için 3 başmüfettiş, 1 müfettiş olmak üzere iş müfettişlerimizi ve SGK müfettişlerimizi bölgeye sevk ettik. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile sahada gerekli çalışmaları yürütmektedir. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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MECLİS ÇALIŞMASINA ARA VERDİ
TBMM Genel Kurulu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Danışma Kurulu kararıyla gündemindeki Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçmeden kapandı.
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Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki toprak kaymasıyla bir felaket yaşandığını belirterek, Genel Kurul'un çalışmasına ara vermesi yönünde taleplerini iletti.
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Daha sonra Danışma Kurulu'nun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden Genel Kurul'un kapanmasına dair önerisi kabul edildi.
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN O İDDİALARA YALANLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
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Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."
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Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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BİNALİ YILDIRIM: SABIRLA YOĞUN ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR
Memleketi Erzincan'da bulunan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım da bölgeye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, toprak kayması sonucu 9 kişinin toprak altında kaldığı yönünde bilgiler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
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"BÖLGE KONTROL ALTINDA, ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL"
"Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. Bölge tamamen ışıklandırıldı. Toprak altında kalanlara ulaşmak için gereken her şey yapılıyor.
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Toprak kaymadan önce çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmış. Yoksa milyon küpe varan kayan kültenin her yerinde takdir edersiniz aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç olarak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için valimin koordinesinde AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri burada. Bakanlarımızda bölge gelecek.
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Zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret göstermekle beraber olayın büyüklüğü dikkate alındığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var."
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"MİLYON METREKÜP MERTEBESİNDE TOPRAK HAREKETİNDEN BAHSEDİYORUZ"
Binali Yıldırım, Fırat Nehri'ne siyanür sızması iddialarına ilişkin, "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok" dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor. Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde.
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300 dönümlük bir alan bir iki kepçe ile girilip alınacak bir durum değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Sabırla yoğun bir çalıma yapılması gerekiyor. Arkadaşlarda elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak biran önce çalışanlara ulaşmanın gayreti içindeler."
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MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD sermayeli bir şirket olan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
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"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.
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Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik.
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Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.
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Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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YERLİ ORTAĞI ÇALIK GRUBU
Anagold Madencilik 2000 yılında ABD merkezli SSR Mining ile Çalık Grubu’na ait olan Lidya Madencilik ortaklığı ile kuruldu ve İliç'teki Çöpler altın madenindeki faaliyetlerine 2009'dan beri devam ediyordu. Çalık Grubu başkanı Ahmet Çalık’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Lidya Madencilik şirketinin işletmedeki ortaklık payı ise yüzde 20.
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VERGİ BORCU SİLİNMİŞTİ
Erzincan İliç'teki çökme yaşanan Anagold firmasına ait maden sahasında 2022 yılında siyanür borusunun patladığı, 20 ton siyanürlü kimyasal karışımın doğaya yayıldığı ortaya çıkmıştı.
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Anagold firmasına 2022 yılında 16,4 milyon TL çevre cezası kesilmiş sonrasında faaliyetin devamına izin vermişti. Ayrıca firmanın 2023 yılında ise 209 milyon TL'lik vergi borcu silinmişti.
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