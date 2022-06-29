En düşük emekli aylığı 3500 TL’ye çıkartılıyor

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3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.

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