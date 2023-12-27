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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Emniyet ve MİT'ten FETÖ/PDY operasyonu!

        Son dakika haberi Emniyet ve MİT'ten FETÖ/PDY operasyonu!

        MİT ve Emniyet'in düzenlendiği ortak operasyonda, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:51
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        Emniyet ve MİT'ten FETÖ/PDY operasyonu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

        FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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