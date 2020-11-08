Emniyet'ten Viyana saldırganı hakkında flaş açıklama!

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulaı'nın, 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanarak, 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde 4 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilen terörist Fejzulaı'nın 1 Eylül'de 2018'de Viyana'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay´da yakalanarak gözaltına alındığı, 19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildiği, 10.01.2019´da Avusturya´ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi."