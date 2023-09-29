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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Elon Musk'tan Türkiye mesajı! "Dört gözle bekliyorum" - Gündem haberi - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Elon Musk'tan Türkiye mesajı

        Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elonyanıt verdi: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büylük memnuniyet duyacağız

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:21
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        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
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        Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri Haberi Görüntüle

        TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

        Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT

        Öte yandan Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elonyanıt verdi: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büylük memnuniyet duyacağız.

        Ayrıntılar geliyor...

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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