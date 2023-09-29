Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor

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TEKNOFEST İzmir'de konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından notlar:

- Hindistan'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra, TEKNOFEST 2023 vesilesiyle İzmir'de sizlerle olmaktan bahtiyarım.

- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz. Programın icrasına katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

TEKNOFEST İSTANBUL ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

- Cumhuriyetimizin 100. Yılını, tarihimizin bu dönüm noktasını kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. TEKNOFEST coşkusundan, şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu sebeple TEKNOFEST’i üç ilimizde tertipleyelim dedik.

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- TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır.

- Ankara'da 943 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz.

- Buradaki gençlerimizin coşkusunu gördükçe gururlanıyoruz.

- Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırladı. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre illerimizdeki gençlerimizi de bu festivalin coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. Teknolojiye ilgisi olan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkânı olmayana gerekirse yardımcı olun ve Çiğli Havalimanındaki bu başarıyı mutlaka yerinde görün.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN GURURUSUNUZ"

- İleri teknolojiyi ülkemizde değil de uzak ülkelerde 10 bin kilometre ötede arayanları da buraya davet ediyoruz.

- Bugün burada büyüyen, güçlenen, sınırları aşan Türkiye’nin yükselişine de şahit oluyoruz. Kızıl Elma, Akıncı, Anka, Hürjet, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır var, azim var, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan, güçlü bir irade var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan gençler var.

- Yapamazsınız diyenlere inat, biz yaparız diyen, imkansız denenleri gerçeğe dönüştüren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin gururusunuz.

- Bu ülkeyi omuzlayacak, hak ettiği yere siz taşıyacaksınız. Sizin parıldayan gözlerinizde yarının güçlü Türkiye’sini görüyorum.

- Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor.

"BASKICI DEĞİL, ÖZGÜRLÜK ALANLARINI GENİŞLETEN OLDUK"

- Komşu ülkelerimiz ve Türki Cumhuriyetler de sizden ilham alıyor. 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ’da evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

- Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun, bu ülkenin gençleri ile iftihar ettim. Hiç kimseyi kılık kıyafeti, inancı dolayısıyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletenlerden olduk. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü bir Türkiye teslim etmektir.

- Türkiye’yi savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Üniversite sayımzıı 208’e, yurt kapasitemizi 950 bine, gençlik merkezi sayımızı 464’e, Ar-Ge merkezi sayımızı 1289’a, tasarım merkezi sayımızı 324’e, Teknopark sayımızı 98’e çıkarttık.

- İzmir'e yaptığımız kamu yatırımlarının tutarı 225 milyar TL'dir.

"VERGİSİZ TELEFON SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

- 12 bin öğrencimizi lisansüstü öğrenimlerini tamamlamaları için burslu olarak yurtdışına gönderdik. Bunlarla yetinmiyoruz, hizmet çıtamızı her gün daha yukarıya taşıyoruz.

- Depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık zarara rağmen gençlerimize mahcup olmamak için elimizden geleni yaptık.

- Seçim döneminde vaadettiğimiz vergisiz telefon ve bilgisayar ile aylık 10 GB internet sözümüzü tutuyoruz.

- Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların, söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Dürüstlükten bahsedenlerin iktidar uğruna birbirlerine nasıl yalan söylediğini de görüyoruz. Biz siyasete güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız. Özellikle siz gençlerimize karşı daima harbi ve hasbi davranacağız.

- Dünya, merkezinde yapay zeka ve robotik teknolojilerin yer aldığı çok farklı bir yere gidiyor ve biz de Türkiye olarak bu konuda geride kalmamak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile sıraya girerek yapılabilen işlerin çoğunu bizim insanımız telefonu veya bilgisayarı ile e-devlet kapısı üzerinden halledebiliyor.

"TESLA'YI YATIRIMA DAVET ETTİK"

- Togg’un üretimi de artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla’yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik.

- Savunma sanayisi hamleleriyle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır. Geçen sene 4,5 milyar dolara nasıl çıkarttıysak bu rakamların da üzerini yakalayacağız. Savunmada da tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar yılmadan çalışacağız.

- İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. İzmir, İstanbul, Ankara... Buna hazır mıyız? İzmirlilerin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum.

Devamı geliyor...

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